Прокуроры, гауляйтеры и обычные пройдохи: в Луганской области разоблачили еще 5 коллаборантов

Украинские правоохранители сообщили о подозрении еще пяти лицам в Луганской области, которые участвуют в создании оккупационных псевдоорганов.

По данным следствия, эти 5 человек добровольно пошли на сотрудничество с оккупационными властями РФ и заняли должности в незаконно созданных правоохранительных органах и органах власти так называемой "ЛНР".

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Один из подозреваемых в апреле 2022 года назначен руководителем псевдопрокуратуры Новопсковского района "ЛНР". После получения юробразования житель Луганска до 2015 года работал в органах прокуратуры Днепропетровской области.

Другой подозреваемый – бывший прокурор органов прокуратуры Луганской области, после 2014 года оставшийся на оккупированной территории. В июне 2022 года он добровольно возглавил оккупационную "прокуратуру Попаснянского района ЛНР".

На сотрудничество с представителями государства-агрессора также согласились жители города Сватово и поселка Троицкое. Они решили построить "карьеру" в так называемом "МВД", хотя раньше никакого отношения к правоохранительным органам не имели. Один из подозреваемых занял псевдодолжность "участкового Троицкого райотдела внутренних дел МВД ЛНР". Второй – устроился на работу в так называемый "Сватовский райотдел внутренних дел МВД ЛНР".

Еще один подозреваемый в июне 2022 года добровольно занял псевдодолжность "и.о. председателя г. Северодонецка ЛНР". При процессуальном руководстве органов прокуратуры Луганщины им поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, 26 августа в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. Оккупанты сообщили о попытке взорвать "заместителя начальника" так называемой "Государственной автоинспекции".

Впоследствии стало известно, что в бердянской больнице от полученных ран скончался "заместитель начальника" "ГАИ" Александр Колесников.

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