"Прокуроры не участвуют в "схемах": Венедиктова рассказала об очистке системы

"Прокуроры не участвуют в "схемах": Венедиктова рассказала об очистке системы

Доверие к органам прокуратуры за два года выросло почти в пять раз.

Во время конференции Совета Европы генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова рассказала о реформе в системе прокуратуры, вследствии которой было уволено треть сотрудников, а доверие к ведомству за два года выросло почти в пять раз. Правда, некоторые уволенные возобновляются на должностях по решению суда и прокуратура вынуждена платить им компенсации. По словам Венедиктова, это "ужасные" цифры.

Об этом говорится 28 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

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Как сообщила Ирина Венедиктова во время реформы работники прокуратуры прошли строгую аттестацию, в результате которой каждый третий прокурор ушел из системы. Очищение рядов прокуратуры, как уверяет генпрокурорка, продолжается до сих пор — уже после аттестации.

По ее словам, 33 прокурора, прошедшие проверки, впоследствии были разоблачены на взятках — сейчас их привлекают к уголовной ответственности.

"Международные партнеры считают реформу президента в сфере прокуратуры одной из самых успешных в стране. На сегодня мы можем сказать, что прокуроры не участвуют в схемах, они их разоблачают ", — отметила Венедиктова.

Новости Украины: о чем заявила Ирина Венедиктова на конференции Совета Европы

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