Прокуроры установили 154 факта сексуального насилия со стороны военнослужащих РФ

Украинские прокуроры установили уже 154 факта сексуального насилия, совершенных военнослужащими армии РФ. Сообщено о подозрении шестерым россиянам. Один оккупант осужден.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Новые факты сексуального насилия, связанного с конфликтом, устанавливают на деоккупированных территориях. Там работают совместные мобильные группы прокуроров, международных экспертов и психологов", — говорится в сообщении.

В Херсонской области военнослужащие страны-агрессорки на протяжении четырех месяцев насиловали женщину. Также одну местную жительницу от марта 2022-го систематически обнажали и применяли пытки – обливали кипятком.

Прокуроры выявили более 30 фактов пыток электротоком гениталий в отношении местного гражданского населения. Всего установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин.

"Зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или имевших отношение к ВСУ, забирали из семей, пытали", — отмечают в Офисе генпрокурора.

Напомним, в Черниговской области приговорили российского военного к 10 годам лишения свободы за жестокое обращение с мирными жителями села Старый Быков во время его оккупации. Оккупант отбирал у местных жителей мобильные телефоны и деньги и угрожал им расстрелом. Также он держал в плену связанную женщину.