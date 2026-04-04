Пролежал сутки с переломами: в Ровенской области после суток поисков нашли мальчика

10-летний мальчик из села Пугач упал в глубокий карьер, откуда добывают камень. На выступлении в карьере ребенок пролежал почти сутки.

Мальчика искали сутки

В Ровенской области правоохранители разыскали пропавшего накануне 10-летнего мальчика. Ребенка обнаружили в труднодоступном выступе скалы — он упал в карьер с высоты.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенщины.

Об исчезновении мальчика в селе Пугач на Сарненщине сообщила 2 апреля его тетя. Она рассказала, что ребенок поехал кататься на велосипеде и не вернулся домой.

На поиски ребенка собралось много людей из Клесовской и соседней Сарнесской громады. В поисках участвовали полиция, спасатели ГСЧС, нацгвардейцы, лесники. Поисковые группы почти сутки прочесывали местность. В воздух поднимали дроны. Мальчика искали даже ночью.

По данным полиции, мальчик упал с высоты ориентировочно 5-го этажа. Он лежал на животе на выступе скалы, был в сознании. Спуститься он сам не мог.

Спасение мальчика

У мальчика, по данным полиции, переломы таза, руки, плеча и ключицы, ушибы и гематомы.

Ребенок сейчас находится в больнице в городе Сарны. Угрозы жизни нет, сообщает полиция со ссылкой на врачей.

Напомним, в Каменском Днепропетровской области полиция уже два дня разыскивает ушедшего из дома 13-летнего Мирослава Блажевича, который не вернулся.

