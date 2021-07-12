Проливные дожди на Херсонщине: спасатели шестой день откачивают воду из домов

В области продолжается устранение последствий непогоды.
В Херсонской области спасатели продолжают помогать людям ликвидировать последствия непогоды и сливов, которые были в районах области 6 и 7 июля.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.
Так, в Скадовске по состоянию на утро 11 июля на откачке воды работали 2 единицы техники, 4 мотопомпы и 4 спасателя. От территориальной общины — 6 мотопомп и 6 работников.
Еще остаются подтопленными 4 приусадебных участка и 1 частный дом.
Напомним, непогода в выходные накрыла Карпаты. Вероятно, жертвой стал 65-летний мужчина — его сейчас ищут. Житель села Ясиня исчез, когда село накрыло водой. За считанные часы выпала почти половина месячной нормы осадков. Наводнение размыло дорогу.