Проливные дожди на Херсонщине: спасатели вторые сутки помогают людям откачивать воду

В области продолжается устранение последствий непогоды.

Херсонская область страдает от непогоды. Ливни подтопили дома и приусадебные участки в нескольких районах области и в Херсоне. Спасатели ликвидируют последствия непогоды вторые сутки.

Как сообщает ГУ ГСЧС в Херсонской области, подтопило шесть зданий и 20 приусадебных участков в Геническом районе и в Херсоне.

В Херсоне откачали воду в переулке Прямом, на улицах Чайковского и Островского, где в воде были три дома и один двор.

В Скадовске откачали воду на улице Уютной, где подтопило приусадебный участок.

Сейчас спасатели откачивают воду в селе Маячка Новотроицкого ОТГ, в селе Гавриловка Каланчакской ОТГ, в Херсоне на улице 1-й Рыбной.

На откачке воды работают 3 машины, 3 мотопомпы и 12 спасателей.

Напомним, жители Приморская сняли огромный смерч. Столб пыли и грязи достигал нескольких метров в диаметре. Бушевал он в поле, поэтому обошлось без пострадавших.

Непогода накануне пронеслась центральными и южными областями. Обесточенными сейчас остаются 4 десятка населенных пунктов. Ливни, шквальный ветер и даже град синоптики прогнозируют и на ближайшие два дня.

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