"Пролог к полномасштабной войне": Зеленский высказался об аннексии Крыма

Аннексия привела к потере мира во всем мире, подчеркнул президент.

Президен Владимир Зеленский заявил, что аннексия Крыма в 2014-м положила начало полномасштабной войне России против Украины.

Такое мнение он высказал на саммите Крымской платформы.

По словам главы государства, война, которую тогда президент-диктатор Владимир Путин тогда начал, привела к потере мира во всем мире. За восемь лет путинской войны, подчеркнул Зеленский, не осталось страны, которая не ощутила бы на себе ее последствия.

"К чему привело российское порабощение Крыма? Если посмотреть с сегодняшнего дня — это был пролог к полномасштабной войне, которая уносит жизни тысяч и тысяч людей, это было рождение античеловеческой системы, которая пытает и лишает свободы и травмирует, не разбирая возраст, пол, религиозную или этнической принадлежности — мужчин, женщин, детей", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отмечает, что захват украинского Крыма положил начало самой опасной хаотизации международных отношений при жизни нескольких поколений. "Все это принесло российский флаг в Крым. Из оккупированного Крыма распространяется дальше в мир. Мир стал значительно более жестоким", — добавил он.

Напомним, независимая международная комиссия ООН занимается расследованиями событий в Украине. Специалистам удалось найти доказательства ряда военных преступлений русской армии. В частности, пытки, изнасилования, казни. Выводы в нем сделали из событий в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, которые деоккупировали ВСУ.

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