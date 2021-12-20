Промчался на "красный" и чуть не сбил девушку на "зебре": в Харькове наказали водителя-нарушителя (видео)

Патрульные увидели видео в Сети и наказали нарушителя ПДД.

В Харькове водитель легковушки проигнорировал ПДД и промчался, не тормозя на пешеходном переходе, и чуть не сбил девушку, переходившую дорогу на свой "зеленый". Видео попало в Сеть, а за нарушителя взялись правоохранители.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

"В Сети появилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля Daewoo грубо нарушает ПДД. Почти сразу патрульные разыскали правонарушителя. На водителя инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП", — рассказали в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел на проспекте Науки в Харькове. Автомобиль, переезжая перекресток, на скорости проехал на "красный" и чуть не снес переходящую дорогу девушку. Это зафиксировала камера регистратора автомобиля, притормозившегося перед "зеброй".

Видео разместили в одном из харьковских пабликов.

Пользователи прокомментировали увиденное:

Найти бы и наказать.

Чтобы переходить пешеходный переход необходимо перекреститься, посмотреть влево, вправо, вверх… и бежать.

Отнять права.

Это нужно расценивать как покушение на жизнь человека и судить по ст. 115 УКУ.

Напомним, что Харьков на скамье подсудимых оказался 33-летний водитель фуры, который на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух 12-летних мальчиков, один из которых погиб.