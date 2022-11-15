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Проморгал: под Бахмутом ВСУ уничтожили вражеского "охотника на дронов" с помощью дрона (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
4414
Время на прочтение
1 мин
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Проморгал: под Бахмутом ВСУ уничтожили вражеского "охотника на дронов" с помощью дрона (видео)

Украинские защитники ликвидировали вражеский комплекс РЭБ.

На одном из участков фронта на драке 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского "охотили" комплекс радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщают на странице бригады в Сети.

"Бойцы 30 ОМБр поохотились на "охотника на дронов". Россияне любят хвастаться своим вроде бы передовым комплексом радиоэлектронной борьбы с беспилотниками — РЭБ "Селок". Это на словах. А на деле — воины 30 ОМБр умело поразили этого "охотника на дронов", а выследили и скорректировали огонь с помощью... дрона", — сообщили украинские защитники.

Напомним, что у Госпогранслужбе Украины сообщили, что кафиры использовали на Донбассе запрещенное химическое оружие. Онивоспользовались аэрозольными гранатами "К-51".

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Дата публикации
Просмотры
4414
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