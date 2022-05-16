Промывать необязательно: список круп, которые можно сразу засыпать в кастрюлю

Не все крупы перед приготовлением промывают. Некоторые можно сразу засыпать в кастрюлю. Читайте на сайте ТСН.ua, какие крупы не промывают.

Крупы, которые обязательно промывают перед приготовлением

Если вы решили приготовить пшено, рис, перловку, гречиху, чечевицу, горох или нут, их нужно обязательно промыть водой, прежде чем засыпать в кастрюлю. В частности, пшено, перловку и рис моют до тех пор пока вода не станет полностью прозрачной.

Почему так важно промывать эти крупы? Это нужно не только для того, чтобы избавиться от мусора и грязи, но и полностью вымыть остатки мучного слоя, который остается на зернах. Именно он становится причиной того, что при приготовлении каша слипается.

А вот рис, фасоль, горох, перловку специалисты рекомендуют дополнительно замачивать на несколько часов.

Какая вода подойдет для промывания

Перловку, гречку и пшеничную крупу советуют промывать только теплой водой. Так вы сможете избавиться от неприятного запаха и горечи. А вот для промывания риса и пшена лучше подходит холодная вода. Кулинары советуют – чтобы получить наилучший результат, жидкость нужно сменить до 8 раз.

Какие крупы не промывают

Существует список круп, которые не нужно промывать перед приготовлением. Их можно просто засыпать в кастрюлю. В них входят: