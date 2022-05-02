Пронацистским является не "Азов", а российские военные, пришедшие с войной в Украину — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что батальон "Азов", который сейчас защищает Мариуполь, никак не пронацистский, в чем его обвиняли некоторые страны мира.

Глава государства объяснил, что в 2014 году, когда украинская армия не была столь мощной, как сегодня, территорию Украины защищали обычные люди, в том числе добровольцы и волонтеры. По словам Зеленского, тогда звучало много слишком радикальных призывов по поводу России, однако это было исключительно личное мнение тех людей, которые защищали границы Украины.

Об этом он сказал в интервью греческому общественному вещателю ΕRΤ.

"Это было еще в 2014 году, когда объединились добровольцы из разных уголков нашего государства, чтобы защищать Украину. У нас не было такой мощной армии, как есть сегодня. И действительно, воевали добровольцы, волонтеры, обычные люди и Вооруженные силы. И было действительно много разных реакций относительно тех или иных призывов. Конечно, многие из этих призывов были достаточно радикальными в отношении Российской Федерации. Это были добровольцы, это было их личное мнение и личные их шаги", — подчеркнул Зеленский.

Президент говорит, что сегодня батальон "Азов" входит в состав Национальной гвардии Украины и, соответственно, в Вооруженные силы. Сейчас Мариуполь защищают профессиональные военные и не только сам "Азов".

"Там не только военные из батальона "Азов". Там нацгвардейцы, там пограничники, там десантники — то есть Вооруженные силы Украины. И при всем уважении к любым добровольцам (они многое сделали в начале войны), так, как бьются Вооруженные силы Украины, не может никто. И какими бы ни были добровольцы, мы им благодарны, но так защищать "Азовсталь" и Мариуполь могут только профессиональные военные", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нацизмом является то, что делают российские военные в Украине. В то же время, если среди украинцев появляются столь радикальные призывы, это сразу "присекают" и останавливают.

"Мы очень внимательно следим за теми или иными шагами. Я считаю, что в нашем государстве таких призывов к радикализму очень мало. По сравнению со многими государствами мира, у нас их почти нет, не зависимо от того, что у нас идет война. И поэтому любые призывы к радикальным вещам (поверьте, мы очень за этим следим и очень серьезно относимся) мы "пресекаем" и останавливаем любые такие шаги", — подчеркнул глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Мариуполь, восток и юг Украины защищают самые мощные украинские военные.

"Удалось вывезти уже более 100 гражданских", - Зеленский об эвакуации из "Азовстали"

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