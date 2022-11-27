Проник в комнату: в Кировоградской области мужчину будут судить за изнасилование ребенка

Следствие установили, что мужчина ночью проник в комнату ребенка через окно и угрозами заставил его пойти в летнюю кухню, где и изнасиловал.

Житель Новгородки обвиняется в изнасиловании 12-летнего ребенка. В настоящее время досудебное расследование по делу завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.

"Следствием установлено, что мужчина ночью проник в комнату ребенка через окно и угрозами заставил его пойти в летнюю кухню, где и совершил действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Теперь за совершенное мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал родную племянницу. Девочке всего 8 лет.

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