Прооперировали здоровую руку ребенка вместо травмированного: в Днепре врачи получили подозрение

В Днепре двое врачей получили подозрения / © Национальная полиция Украины

В Днепре врачи провели 8-летнему мальчику операцию на здоровой руке вместо травмированной. Медикам вручили подозрения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

«В одну из детских больниц Днепра обратилась мать с ребенком. Рентген показал, что у мальчика был перелом правого предплечья. Врачи наложили ему гипс, а через месяц во время контрольного досмотра сказали, что перелом якобы вырос неправильно. Поэтому медики решили провести операцию», — говорится в сообщении ведомства.

В результате небрежного отношения к выполнению профессиональных обязанностей два травматолога совершили хирургическое вмешательство на другой, здоровой руке ребенка, фактически повлекши его перелом.

Мать заметила ошибку врачей, когда мальчика привезли в послеоперационную палату. Родные перевели ребенка в другой медучреждение, где ему оказали необходимую помощь с реабилитацией.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что показаний по проведению мальчика такой операции не было. В то же время ребенок получил телесные повреждения средней тяжести из-за грубого нарушения стандартов оказания медицинской помощи.

Двум врачам сообщили о подозрении по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

