"Пропаганда и репрессии": комбат "Братства" назвал условия успешной мобилизации

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Для проведения успешной мобилизации во время военного положения в Украине нужны «пропаганда и репрессии».

Такое мнение высказал Алексей Середюк «Боргезе», командир батальона «Братство» ГУР МО, в программе «Разные люди».

По его словам, мобилизационный процесс в Украине налажен достаточно хорошо.

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«Государство работает так, как должно быть. И все работает. Не нужно здесь искать каких-то чудес», — сказал комбат.

В этом контексте он упомянул разговоры об иностранцах, полицейских и женщинах, которые «должны воевать».

«Просто нужно продолжать ту работу, но делать ее более настойчиво. Пропаганда и репрессии. И будет у нас счастье», — считает Алексей Середюк.

Напомним, в Украине вскоре смогут добровольно мобилизовать мужчин старше 60 лет

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