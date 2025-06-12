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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Пропаганда и репрессии": комбат "Братства" назвал условия успешной мобилизации

Военный считает, что мобилизационный процесс в Украине налажен достаточно хорошо, но не хватает настойчивости.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Для проведения успешной мобилизации во время военного положения в Украине нужны «пропаганда и репрессии».

Такое мнение высказал Алексей Середюк «Боргезе», командир батальона «Братство» ГУР МО, в программе «Разные люди».

По его словам, мобилизационный процесс в Украине налажен достаточно хорошо.

«Государство работает так, как должно быть. И все работает. Не нужно здесь искать каких-то чудес», — сказал комбат.

В этом контексте он упомянул разговоры об иностранцах, полицейских и женщинах, которые «должны воевать».

«Просто нужно продолжать ту работу, но делать ее более настойчиво. Пропаганда и репрессии. И будет у нас счастье», — считает Алексей Середюк.

Напомним, в Украине вскоре смогут добровольно мобилизовать мужчин старше 60 лет

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