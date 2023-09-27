Пропаганда насилия и сексизма: Арестович попал в скандал из-за высказываний на семинарах

Эксрадник Офиса Президента Алексей Арестович занимается пропагандой сексизма и насильственных идей. Это происходит на закрытых психологических семинарах.

Об этом рассказали журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк на своем YouTube-канале "Пылает".

Что наговорил Арестович

На своих закрытых семинарах Арестович называет женщин "существами", а мужчин — "идолами".

"Женщина на мужчину должна смотреть, как на идола. И периодически вымазывать своей жертвенной кровью ему губы", — говорит Арестович.

По словам экс-чиновника, женщины абсолютно "неуравновешены". И вообще любую проблему с ними, по убеждению Арестовича, можно решить с помощью денег. Он предложил смоделировать ситуацию, в которой женщина кричит на мужчину, царапает его, пытается "выпить все соки" и сделать его виновным.

"И говорит: "Скажи, хоть что-нибудь, сволото!". Что вы должны делать? Вариантов несколько — отойти немного дальше, бросить кошелек, сказать "Иди, купи себе все, что хочешь". Вариант два — обнять ее молча. И вариант три – обнять и тратить», – заявляет он.

Все больше, по мнению Арестовича, все мужчины желают задушить женщину. Он предложил ребятам честно в этом признаться.

"Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Придушить! Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется тра**ть, а когда надоест, привыкли или наелись, дальше хочется придушить на**й, чтобы ее никогда не было. И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задушишь. С этим их нытьем, тревожностью, попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать", – констатировал он.

Правда, Арестович вспомнил об уголовной ответственности. Несмотря на это, он считает такие действия "долговременным удовольствием".

Ранее Арестович рассказал, почему расстался с первой и второй женами. Он убежден, что причиной разрыва стало разное видение будущего. В частности, это проявилось больше всего в воспитании детей.

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