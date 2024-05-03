Пропаганда РФ пытается дискредитировать главу СБУ Малюка – Офис генпрокурора назвал цель

Цель вражеских ИПСО – уменьшить объемы международной помощи Украине и отвлечь внимание мира от своих военных преступлений.

Российская пропаганда пытается дискредитировать Украину на международном уровне. Один из таких примеров – псевдорасследование в отношении главы СБУ Василия Малюка и попытки российских "следователей" переложить на Киев ответственность за теракт в "Крокус Сити Холл".

Об этом заявили в Офисе генпрокурора.

Офис генпрокурора фиксирует значительную активизацию российских информационно-психологических операций, направленных на дискредитацию Украины на международном уровне.

"Цель этих операций — уменьшить объемы международной помощи Украине и отвлечь внимание мирового сообщества от массовых и спланированных военных преступлений, которые вс рф ежедневно совершают на территории Украины", — пояснили в ОГ.

Как один из примеров вражеской дезинформации там привели попытку российских следователей и пропагандистов переложить на Украину ответственность за теракт в "Крокус Сити Холл".

Другой пример вражеских ИПСО – манипулятивные и ничтожные с юридической точки зрения псевдорасследования в отношении Малюка, а также представителей других институтов и подразделений Сил обороны Украины, противодействующих российской агрессии.

Отметим, 3 мая российские средства массовой пропаганды сообщили, что Малюк якобы являлся организатором взрывов на Крымском мосту в 2022 году.

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"Враг надеется, что его ложь заставит мир забыть о более чем 127 000 военных преступлениях агрессора, задокументированных в Украине. Однако мир видит их все. Военные преступления РФ, в частности, системные пытки против украинских военнопленных и гражданских лиц, зафиксированные институтами ООН", — отметили в Офисе генпрокурора.

Там напомнили, что накануне правозащитники Human Rights Watch сообщили об убийстве за последние пять месяцев по меньшей мере 15 украинских военных во время их попыток сдаться в плен.

Госдепартамент США заявил о применении российскими войсками химического вооружения против Украины и наложил санкции на причастных к этому физических и юридических лиц.

Отмечается, что более 20 стран мира проводят свои расследования или собирают доказательства военных преступлений РФ против Украины. А Международный уголовный суд уже выдал четыре ордера на арест российского военно-политического руководства.

В Офисе генпрокурора указали, что продолжают тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы "настоящие военные преступники, как путин и его подчиненные", предстали перед судом.

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