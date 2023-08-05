Пропаганда РФ распространяет фейк о продаже органов "чистокровных украинцев" — ЦПД

Россияне придумали, что в Украине продают органы на Европу по цене от 5 тысяч евро.
Российская пропаганда распространяет фейковое объявление о продаже органов "чистокровных украинцев" на черном рынке для европейцев.
Об этом рассказывает Центр противодействия дезинформации.
В фейковых объявлениях цена стартует от 5 тысяч евро, а на определенные органы по запросу вроде бы возможна скидка 50%.
"На самом деле это очередной фейк россиян в рамках кампании информационного влияния "Черная трансплантология". Центр проанализировал подобные информационные ресурсы и пришел к выводу, что они были созданы для провокаций и дискредитации Украины", — объясняют в ЦПД.
Ранее россияне уже использовали фейковые объявления, в частности, о продаже западного оружия на украинских маркетплейсах.
Напомним, представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий ранее подчеркнул, что основные задачи российской пропаганды на нынешнем этапе сводятся к тому, чтобы разрушить внутреннее единство украинского общества, взорвать доверие между Украиной и партнерами, чтобы остановить военную помощь.
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