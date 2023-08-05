Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Пропаганда РФ распространяет фейк о продаже органов "чистокровных украинцев" — ЦПД

Пропаганда РФ распространяет фейк о продаже органов "чистокровных украинцев" — ЦПД

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
535
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пропаганда РФ распространяет фейк о продаже органов "чистокровных украинцев" — ЦПД

Пропаганда РФ распространяет фейк о продаже органов "чистокровных украинцев" / Фото: day.by

Россияне придумали, что в Украине продают органы на Европу по цене от 5 тысяч евро.

Российская пропаганда распространяет фейковое объявление о продаже органов "чистокровных украинцев" на черном рынке для европейцев.

Об этом рассказывает Центр противодействия дезинформации.

В фейковых объявлениях цена стартует от 5 тысяч евро, а на определенные органы по запросу вроде бы возможна скидка 50%.

"На самом деле это очередной фейк россиян в рамках кампании информационного влияния "Черная трансплантология". Центр проанализировал подобные информационные ресурсы и пришел к выводу, что они были созданы для провокаций и дискредитации Украины", — объясняют в ЦПД.

Фейковые объявления / © Telegram / Центр противодействия дезинформации
Фейковые объявления / Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

Ранее россияне уже использовали фейковые объявления, в частности, о продаже западного оружия на украинских маркетплейсах.

Напомним, представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий ранее подчеркнул, что основные задачи российской пропаганды на нынешнем этапе сводятся к тому, чтобы разрушить внутреннее единство украинского общества, взорвать доверие между Украиной и партнерами, чтобы остановить военную помощь.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
535
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация