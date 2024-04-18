"Пропаганда страха" в Сумской и Харьковской областях: что на этот раз придумали пропагандисты

ЦПД уверяет, что на самом деле сейчас у РФ нет достаточных резервов для наступления на Сумщине.

Российские пропагандисты используют украинские сюжеты об учениях пограничников для распространения паники среди жителей Харьковщины и Сумщины.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Одновременно враг также распространяет информацию о подготовке Россией своего наступления в Сумскую область, чтобы якобы заставить ВСУ оттянуть резервы от Купянска.

В частности, пропагандистские издания распространяют заявление так называемого "эксперта", предателя из Харькова Михаила Онуфриенко, еще в 2014 году бежавшего в РФ. Предатель заявлял, что в случае наступления окупантов на севере ВСУ могут вывести из Харькова все резервы, предназначенные для пополнения потерь на Купянском направлении, и бросить все это в Сумскую область.

Скриншот пропагандистской статьи / Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

ЦПИ объясняет, что такими заявлениями враг продолжает "пропаганду страха" среди жителей Сумщины и Харьковщины.

"Это продолжение со стороны врага кампании "пропаганда страха" на приграничные регионы Украины. Таким образом, россияне пытаются оправдать свои террористические удары по населенным пунктам Сумщины и посеять панику среди жителей, чтобы заставить как можно больше гражданских украинцев выехать из приграничных регионов Украины", — говорится. в сообщении Центра противодействия дезинформации.

ЦПИ уверяет, что на самом деле сейчас у РФ нет достаточных резервов для наступления на Сумщине.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью CBS заявил, что оккупационная армия России готовит новое наступление уже в мае-июне.

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