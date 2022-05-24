Пропагандировал идеи "русского мира" и дискредитировал ВСУ: СБУ задержала в Одесской области коллаборанта

Служба безопасности Украины задержала в поселке Черноморское Одесской области коллаборант.
Житель населенного пункта открыто поддерживал страну-агрессорку и проводил пророссийскую пропаганду в социальных сетях.
Об этом сообщило Управление СБУ в Одесской области.
Специалисты установили, что в течение нескольких месяцев коллаборант активно распространял антиукраинские пропагандистские материалы и сознательно пропагандировал идеи "русского мира". В своих сообщениях мужчина дискредитировал ВСУ и открыто поддерживал войну, начатую Россией 24 февраля.
Правоохранители проверили компьютерную технику злоумышленника. Во время осмотра были обнаружены материалы, содержащие доказательства его противоправной деятельности.
Стороннику сепаратизма уже доложено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривается до десяти лет заключения.
Как сообщалось, Служба безопасности разоблачила российские спецслужбы на использовании смартфон-игр для вербовки украинских детей. Речь идет о мобильном приложении. В нем участники должны искать так называемые "коробки" с виртуальными призами. Потом их можно поменять на электронные средства.
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