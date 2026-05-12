Пропагандистов Кремля порвало к истерике из-за ударов Украины возле Мариуполя: ВСУ "захватывают" трассы окупантов — ISW

Hornet на старте / Фото: Destinus

Российские «военкоры» бьют тревогу: украинские дроны-охотники фактически парализовали движение на стратегических трассах в глубоком тылу оккупантов. То, что раньше считалось «безопасной зоной», превратилось в ловушку для российской логистики.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

«Логистический паралич» под Мариуполем

Z-пропагандисты выразили серьезную обеспокоенность после появления кадров работы украинских дронов Hornet над трассой Т-0509 (Мариуполь — Донецк). На видео видно, как наши БПЛА свободно охотятся за российскими бензовозами и военными грузовиками прямо под оккупированным Мариуполем.

Один из топовых российских блоггеров заявил, что ситуация начинает напоминать «ад» на трассе М-30 (Горловка — Донецк), где украинские силы уже полностью парализовали логистику и движение окупантов.

Пропагандисты с ужасом констатируют, что в 2024-2025 годах трассы были более безопасными, хотя линия фронта была ближе.

В 2026 году, даже в 35 км от фронта, у российских колонн нет шансов из-за увеличенной дальности полета украинских дронов.

Российские системы РЭБ оказываются бессильными против Hornet, особенно если те используют Starlink или автозахват цели.

Под прицелом путь в Крым

Еще больше паники вызывает тот факт, что украинские дроны с дальностью до 200 километров стали доставать до стратегической трассы М-14 (Мариуполь — Бердянск — Мелитополь). Это ключевая логистическая артерия вдоль побережья Азовского моря, ведущая к оккупированному Крыму.

«Способность Украины поражать движущиеся цели в районах, ранее считавшихся относительно безопасными, становится точкой растущей „невралгии“ (острой боли) в российском ультранационалистическом пространстве», — отмечают аналитики ISW.

Успехи 1-го отряда «Азов»

Демонстрацию силы недавно провели бойцы 1-го отряда Нацгвардии Азов, опубликовав кадры дорожной разведки и перехвата российских грузовиков вблизи Мариуполя. Это доказывает, что Украина значительно нарастила возможности по уничтожению врага в глубоком тылу, методически перерезая пути снабжения оккупационной группировки.

Ранее мы писали о том, что украинские дроны теперь достают в Донецк и Мариуполь. Если украинские войска возьмут под огневой контроль дороги Донецка и Мариуполя, враг не сможет ездить по грузовому и легковому транспорту на сотню километров вглубь в своем тылу, также не сможет везти пушки, технику, боеприпасы и пехоту для усиления своих позиций.

