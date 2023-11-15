Пропагандисты распространяют в Сети фейк о Залужном: что придумали на этот раз

Пропагандисты очень не морочятся над грамотностью. Объявление написали с ошибками.

Российские пропагандисты распространяют в Сети фейк о "митинге" в поддержку предвыборной кампании главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщил полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

Также читайте Наступление оккупантов на Авдеевку: украинский генерал назвал первоочередную задачу РФ

"Внимание! Провокация. Фейк от рашн-пропаганден. Никто из руководства ВС Украины не собирает никаких митингов в поддержку. Все должностные лица занимаются своими обязанностями по борьбе с российским агрессором", — подчеркнул он.

Еще один факт, подтверждающий, что это – фейк – ошибки в объявлении.

На активно распространяемой фотографии говорится о следующем: "Набираем людей для поддержки предвыборной кампании Залужного. Обязанности: стоять и выкрикивать одобрительные лозунги. Требование: желательно иметь боевых опыт или парадную форму. Строго в трезвом состоянии и высоком патриотическом настроении. Важно : мероприятие состоится 21.11 и будет проходить строго на государственном языке. Почасовая оплата: 300 гривен/час без плаката, 500 гривен/час с плакатом".

Объявления в Сети. ФОТО: соцсети

Напомним, на прошлой неделе в Сети активно разгоняли новость об "отставке" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Перед тем распространялось, что Залужный якобы планирует "государственный переворот".

Читайте также: