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Пропагандисты РФ помогают российским оккупантам наводить артиллерию: что об этом известно

Пропагандисты РФ помогают российским оккупантам наводить артиллерию: что об этом известно

Российская артиллерия / Фото: Associated Press

Российский воинкорр Коц признался, что, "прикрываясь" статусом прессы, помогал русской армии наводить артиллерию.

Российские пропагандисты "прикрываясь" статусом прессы помогают российским оккупантам наводить артиллерию. Касается это не только полномасштабной войны в Украине, но и агрессии против Грузии в 2008 году.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

По его словам, российский военкор Коц признался, что "прикрываясь" статусом прессы помогал российской армии наводить артиллерию еще во время агрессии против Грузии в 2008 году.

"Я помню, в 2008 году во время событий в Южной Осетии, командующий 58-й армией, генерал Хрулев, наводил реактивную артиллерию на танки противника по моему спутниковому телефону", — сказал российский корреспондент.

Напомним, что в Кремле истерически обвинили НАТО в эскалации "бессмысленной войны" в Украине.

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