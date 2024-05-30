Пропагандисты РФ помогают российским оккупантам наводить артиллерию: что об этом известно

Российские пропагандисты "прикрываясь" статусом прессы помогают российским оккупантам наводить артиллерию. Касается это не только полномасштабной войны в Украине, но и агрессии против Грузии в 2008 году.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

По его словам, российский военкор Коц признался, что "прикрываясь" статусом прессы помогал российской армии наводить артиллерию еще во время агрессии против Грузии в 2008 году.

"Я помню, в 2008 году во время событий в Южной Осетии, командующий 58-й армией, генерал Хрулев, наводил реактивную артиллерию на танки противника по моему спутниковому телефону", — сказал российский корреспондент.

Напомним, что в Кремле истерически обвинили НАТО в эскалации "бессмысленной войны" в Украине.

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