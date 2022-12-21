Пропагандисты самых высоких санов РПЦ, которые сотрудничают с Кремлем — ГУР

Список представителей РПЦ, сотрудничающих с Кремлем и поддерживающих политику путина Главное управление разведки МО Украины предоставило весной 2022 года.

Центр противодействия дезинформации сделал подборку пропагандистов высших санов РПЦ во главе с патриархом Кириллом.

Вслед за роспропагандой служители РПЦ оправдывают действия страны-агрессорки, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений.

Возглавляет список пропагандистов от церкви российский патриарх РПЦ Кирилл, оправдавший нападение России на Украину.

Добавим, что Кирилл пообещал все мобилизованным россиянам, погибшим в Украине, вечную жизнь в раю.

Напомним, что в Украине был ликвидирован священник при штабе Ракетных войск стратегического назначения РФ Михаил Васильевич. Он активно поддерживал убийства украинцев и призвал россиянок больше "плодиться", чтобы отправлять воевать своих детей.

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