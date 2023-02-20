Пропагандисты в истерике из-за визита Байдена в Киев – заявили о "гарантиях безопасности" от РФ (видео)

Президент США Джо Байден прибыл в Киев утром, 20 февраля, без анонсированного визита и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российские "эксперты" и пропагандистские журналисты не обошли вниманием такое событие и заявили, что визит Джо Байден произошел якобы потому, что Россия "дала гарантии безопасности" для него.

Так, российская телеведущая Ольга Скабеева не поняла, каким образом президент США приехал в Украину, и почему он не боится атаки со стороны РФ. На что, так называемый "эксперт" заявил, что Россия дала "гарантии безопасности".

"Мы дали гарантии. Я в этом абсолютно уверен… Ну вот угрохать Байдена, кто ему придет на смену, эта Гаррис (вице-президент США Камила Гаррис — ред.)... у Байдена есть ограничители, у нее вообще ограничителей нет", — заявил он.

Ольга Скабеева также обвинила Украину в том, что воздушную тревогу перед визитом Джо Байдена "включили намеренно и никакой опасности не было".

Визит Джо Байдена В Киев 20 февраля

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер воспользовался поездом, чтобы добраться из Польши в Украину. После приезда Байдена в Украину была объявлена масштабная воздушная тревога во всех областях.

Зеленский отметил, что визит Байдена чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев.

Президент США на брифинге анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

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