Пропагандисты врут о "гибели" Залужного: в Минобороны сообщили, зачем это врагу

Страна-агрессор Россия в течение последних двух недель распространяет фейки о якобы гибели ряда украинских командующих. В частности, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, что эта дезинформация может иметь одно объяснение.

"Именно прошедшие две недели мы наблюдали три таких новости. Это было в отношении Танцуры (Командующего сил ТрО), это было в отношении генерала Сырского (Командующего Сухопутными войсками и Восточного фронта) и в отношении Залужного. С одной стороны, это можно воспринимать как фейк, потому что нет никакой проблемы позвонить и убедиться, что все нормально и человек жив", — рассказала Маляр.

По словам представительницы Минобороны, здесь речь идет не просто о фейке. Она называет это "фальстартом".

"Когда они (россияне — Ред.) уже что-то задумали, у них уже есть определенные цели. Они просто заранее сообщают результаты, возможно, чтобы отчитываться "наверх" или чтобы анализировать нас", — сказала Маляр.

Вместе с тем представитель Минобороны отмечает, что у врага есть желание уничтожить украинское военно-политическое руководство.

"О покушениях на нашего президента уже говорили, но надо понимать, что есть угроза жизни и для нашего военного руководства. Действительно, россияне отрабатывают передвижение. Если кто-то думает, что наши командующие где-то сидят в безопасных местах – это не так, они под личной угрозой всегда находятся", – ответила Маляр.

Напомним, российская пропаганда в начале мая взялась распространять в Сети фейки о якобы гибели Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и других военных командующих. В Минобороны фейки РФ шли.

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