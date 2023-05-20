Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пропагандисты врут о "гибели" Залужного: в Минобороны сообщили, зачем это врагу

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
554
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пропагандисты врут о "гибели" Залужного: в Минобороны сообщили, зачем это врагу

Валерий Залужный. / Фото: Associated Press

Россияне хотят уничтожить уничтожать украинское военно-политическое руководство.

Страна-агрессор Россия в течение последних двух недель распространяет фейки о якобы гибели ряда украинских командующих. В частности, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, что эта дезинформация может иметь одно объяснение.

"Именно прошедшие две недели мы наблюдали три таких новости. Это было в отношении Танцуры (Командующего сил ТрО), это было в отношении генерала Сырского (Командующего Сухопутными войсками и Восточного фронта) и в отношении Залужного. С одной стороны, это можно воспринимать как фейк, потому что нет никакой проблемы позвонить и убедиться, что все нормально и человек жив", — рассказала Маляр.

По словам представительницы Минобороны, здесь речь идет не просто о фейке. Она называет это "фальстартом".

"Когда они (россияне — Ред.) уже что-то задумали, у них уже есть определенные цели. Они просто заранее сообщают результаты, возможно, чтобы отчитываться "наверх" или чтобы анализировать нас", — сказала Маляр.

Вместе с тем представитель Минобороны отмечает, что у врага есть желание уничтожить украинское военно-политическое руководство.

"О покушениях на нашего президента уже говорили, но надо понимать, что есть угроза жизни и для нашего военного руководства. Действительно, россияне отрабатывают передвижение. Если кто-то думает, что наши командующие где-то сидят в безопасных местах – это не так, они под личной угрозой всегда находятся", – ответила Маляр.

Напомним, российская пропаганда в начале мая взялась распространять в Сети фейки о якобы гибели Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и других военных командующих. В Минобороны фейки РФ шли.

Читайте также:

Эксклюзивное интервью с Залужным: 12 мая в эфире 1+1 Украина подробности военных тайн

Эксклюзивное интервью с Залужным: 12 мая в эфире 1+1 Украина подробности военных тайн

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
554
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация