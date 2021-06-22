Пропала целая семья: в Украине на праздничных выходных утонули 40 человек

Несчастные случаи произошли в Киевской, Запорожской, Волынской и Черкасской областях.
В Украине в течение трех праздничных выходных на водоемах утонули 40 человек, шестеро из которых — дети. Еще 23-х спасли чрезвычайники.
Об этом сегодня, 22 июня, рассказали в ГСЧС Украины.
Как стало известно, несчастные случаи произошли на водоемах Киевской, Запорожской, Волынской и Черкасской областей. На Киевском водохранилище возле поселка Лебедевка во время отдыха на воде утонула целая семья: взрослый и двое детей.
"Девочку 2017 года рождения из воды подняли отдыхающие и передали медикам. По дороге в больницу ребенок умер. Поиски еще двух человек — мужчины 1985 года рождения и девочки 2010 года рождения — продолжаются до сих пор", — отметили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Еще один несчастный случай произошел в поселке Трилесы Киевской области. Там на водоеме перевернулась лодка, в результате чего в воде оказались семь человек. Шестеро из них смогли выбраться на берег, один человек утонул.
Спасатели отмечают, что отдыхая на водоемах нельзя забывать о технике безопасности. Запрещается:
- купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
- вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
- прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;
- купаться в одиночестве;
- использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;
- плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенных для купания;
- употреблять спиртные напитки до и во время купания;
- подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
- допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
- подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
- детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
- купание детей без сопровождения взрослых.
Напомним, что в Ялте количество пострадавших в результате потопа возросло до 24, два человека пропали без вести.