Пропало желание воевать: в России контрактники перед отправкой в Украину пообщались с коллегами и "прозрели"

Пропало желание воевать: в России контрактники перед отправкой в Украину пообщались с коллегами и "прозрели"

Более полусотни контрактников захотели вернуться в места дислокации.

В Белгородской области 58 военнослужащих отказались ехать на войну на Украину.

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

По его словам, военнослужащие-контрактники 9 мотострелкового полка (в/ч 88771, Советск, Калининградская обл.) 18 мотострелковой дивизии Балтийского флота прибыли на полигон в Белгородскую область для подготовки и последующей переброски в Украину. Там часть из них передумала воевать.

"Пообщавшись с военнослужащими из состава другой дивизии, только что вернувшимися из Украины, желание воевать у контрактников резко исчезло. 58 военнослужащих по контракту 9 полка отказались от выбытия в Украину и захотели вернуться домой в Калининград", — сообщил журналист.

Напомним, что пленник российского оккупанта во время допроса рассказал, что после вторжения в Украину их командир приказал готовить мешки для своих же трупов.