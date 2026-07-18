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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым: что случилось с ребенком

Поиски ребенка были особенно сложными, поскольку у мальчика наблюдались особенности умственного развития.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Поиски ребенка на Буковине

Поиски ребенка на Буковине / © УГСЧС Украины в Черновицкой области

В Черновицкой области завершились поиски 8-летнего мальчика, который пропал после того, как ночью 17 июля вышел из дома и не вернулся. Тело ребенка без признаков жизни обнаружили спасатели во время обследования прибрежной линии.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС в Черновицкой области.

Поисковая операция длилась почти двое суток и завершилась ужасающей находкой на берегу реки Прут.

В ГСЧС отметили, что поиски 8-летнего жителя Черновцов были особенно сложными, поскольку, по словам родителей, у ребенка были особенности ментального развития, он почти не разговаривал и плохо слышал.

К поисковой операции были привлечены подразделения ГСЧС, Национальной полиции, кинологические расчеты, операторы беспилотников, специалисты отделения подводного разминирования и других специальных работ Межрегионального центра быстрого реагирования «Львов», а также неравнодушные граждане.

/ © УГСЧС Украины в Черновицкой области

© УГСЧС Украины в Черновицкой области

Всего в поисковых работах принимали участие 62 спасателя и другие участники операции; было задействовано 15 единиц техники, три плавсредства, семь беспилотников и шесть служебных собак.

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.

В полиции добавили, что тело погибшего будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее спасатели на Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более 3 суток.

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Дата публикации
Количество просмотров
8699
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