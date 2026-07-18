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Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым: что случилось с ребенком
Поиски ребенка были особенно сложными, поскольку у мальчика наблюдались особенности умственного развития.
В Черновицкой области завершились поиски 8-летнего мальчика, который пропал после того, как ночью 17 июля вышел из дома и не вернулся. Тело ребенка без признаков жизни обнаружили спасатели во время обследования прибрежной линии.
Об этом сообщили в управлении ГСЧС в Черновицкой области.
Поисковая операция длилась почти двое суток и завершилась ужасающей находкой на берегу реки Прут.
В ГСЧС отметили, что поиски 8-летнего жителя Черновцов были особенно сложными, поскольку, по словам родителей, у ребенка были особенности ментального развития, он почти не разговаривал и плохо слышал.
К поисковой операции были привлечены подразделения ГСЧС, Национальной полиции, кинологические расчеты, операторы беспилотников, специалисты отделения подводного разминирования и других специальных работ Межрегионального центра быстрого реагирования «Львов», а также неравнодушные граждане.
Всего в поисковых работах принимали участие 62 спасателя и другие участники операции; было задействовано 15 единиц техники, три плавсредства, семь беспилотников и шесть служебных собак.
Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.
В полиции добавили, что тело погибшего будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, ранее спасатели на Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более 3 суток.