Пропавшего мальчика в Полтавской области нашли на Киевщине

Ребенка разыскали почти через час.
Мальчика, которого похитила женщина вблизи школы в Полтавской области, нашли почти через час. Его забрала мать.
Об этом сообщили в полиции региона.
"Пропавшего 9-летнего мальчика обнаружили на Киевщине патрульные полицейские. Ребенок находился в легковом автомобиле, который двигался по автодороге Киев-Харьков в сторону столицы. Как выяснилось, в салоне автомобиля мальчик находился со своей матерью. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют ювенальные полицейские", – сказал Евгений Рогачев, начальник полиции Полтавской области.
Напомним, в полицию обратилась бабушка мальчика и заявила об исчезновении внука вблизи школы.
По ее словам, вблизи местного учебного заведения неизвестная женщина забрала ее внука, 2012 года рождения, и уехала на автомобиле в неизвестном направлении.
По поручению руководства ГУНП Полтавщины на поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции области и предоставлена ориентировка коллегам из соседних областей.
Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая пропала почти полтора года назад. В столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.
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