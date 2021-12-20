Пропавшего мальчика в Полтавской области нашли на Киевщине

Пропавшего мальчика в Полтавской области нашли на Киевщине

Ребенка разыскали почти через час.

Мальчика, которого похитила женщина вблизи школы в Полтавской области, нашли почти через час. Его забрала мать.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Пропавшего 9-летнего мальчика обнаружили на Киевщине патрульные полицейские. Ребенок находился в легковом автомобиле, который двигался по автодороге Киев-Харьков в сторону столицы. Как выяснилось, в салоне автомобиля мальчик находился со своей матерью. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют ювенальные полицейские", – сказал Евгений Рогачев, начальник полиции Полтавской области.

Напомним, в полицию обратилась бабушка мальчика и заявила об исчезновении внука вблизи школы.

По ее словам, вблизи местного учебного заведения неизвестная женщина забрала ее внука, 2012 года рождения, и уехала на автомобиле в неизвестном направлении.

По поручению руководства ГУНП Полтавщины на поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции области и предоставлена ориентировка коллегам из соседних областей.

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Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая пропала почти полтора года назад. В столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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