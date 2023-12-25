Пропавшего российского оппозиционера Навального обнаружили в неожиданном месте

Команда российского оппозиционного политика Алексея Навального сообщила, что он нашелся через 20 дней после того, как перестал выходить на связь. Один из адвокатов встретился с ним в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом пишет "Bild".

Пресссекретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что сегодня с Навальным встретился адвокат.

Как написал соратник Навального Иван Жданов, колония "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе — одна из самых северных и отдаленных в России.

"Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-лист или Zonatelecom", — сообщил он.

Чтобы найти Алексея Навального, его команда направила 618 запросов в 446 учреждений по всей стране.

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"Похоже, что колонию готовили к его прибытию. Председатель ФСИН Аркадий Гостев был там в апреле, возможно, тогда и приняли решение о переводе Алексея туда", — также отметил Жданов.

Также сообщается, что Навального этапировали в ЯНАО через Челябинск, где находится так называемое транзитное СИЗО №3.

Как мы сообщали ранее, заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный был вывезен из колонии, где он отбывал наказание, и его местонахождение неизвестно, сообщила его пресс-секретарь.

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