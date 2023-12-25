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Пропавшего российского оппозиционера Навального обнаружили в неожиданном месте

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Пропавшего российского оппозиционера Навального обнаружили в неожиданном месте

Алексей Навальный / Фото: Associated Press

Навальный нашелся через 20 дней.

Команда российского оппозиционного политика Алексея Навального сообщила, что он нашелся через 20 дней после того, как перестал выходить на связь. Один из адвокатов встретился с ним в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом пишет "Bild".

Пресссекретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что сегодня с Навальным встретился адвокат.

Как написал соратник Навального Иван Жданов, колония "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе — одна из самых северных и отдаленных в России.

"Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-лист или Zonatelecom", — сообщил он.

Чтобы найти Алексея Навального, его команда направила 618 запросов в 446 учреждений по всей стране.

"Похоже, что колонию готовили к его прибытию. Председатель ФСИН Аркадий Гостев был там в апреле, возможно, тогда и приняли решение о переводе Алексея туда", — также отметил Жданов.

Также сообщается, что Навального этапировали в ЯНАО через Челябинск, где находится так называемое транзитное СИЗО №3.

Как мы сообщали ранее, заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный был вывезен из колонии, где он отбывал наказание, и его местонахождение неизвестно, сообщила его пресс-секретарь.

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Дата публикации
Просмотры
3549
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