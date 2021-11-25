Пропавшего в Кременчуге ребенка нашли в Кировоградской области

Мальчик остался дома без взрослых, поэтому поехал к бабушке.

В Полтавской области вчера пропал 10-летний мальчик. Ребенок был найден в Светловодске, Кировоградской области.

Об этом сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Вчера, 23 ноября, в полицию поступила информация о пропаже 10-летнего мальчика в Кременчуге. На поиски ребенка ориентировали весь личный состав полиции Полтавщины, подразделения соседней Кировоградской области и общественность.

Полицейские всю ночь "прочесывали" город и окрестности, ища ребенка, но безрезультатно.

"Около 5 утра правоохранители получили хорошую новость от коллег из Кировоградщины. Мальчика нашли в Светловодске. Он бродил по улицам, ища дом, где проживает его бабушка. Ребенка увидела продавщица круглосуточного продуктового магазина и сообщила местным полицейским", — рассказал Юрий Сула.

Мальчика забрали правоохранители, разыскали его одичавших и доставили в родные.

По словам юного кременчужанина, его мама с сестрой находятся в больнице в другой области. Он остался дома, поэтому решил поехать к бабушке на Кировоградщину. В Светловодске он забыл, на какой улице бабушкин дом, и бродил по городу в его поисках до 5 утра, пока его не увидела местная женщина.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области находившийся в розыске мужчина вызвал полицию сам на себя. Правоохранители "заявителя" задержали.