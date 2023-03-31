Пропавшего во время похода в Карпатах мужчину нашли мертвым

Пропавшего четыре дня назад 26-летнего мужчину спасатели обнаружили мертвым. Известно, что он отправился в поход еще в воскресенье, 26 марта, и не вернулся домой.

Об этом сообщают на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

29 марта 2023 года верховинские спасатели получили сообщение от сотрудников полиции о том, что нужна помощь в розыске жителя села Рожнов Косовского района 1996 года рождения.

30 марта спасатели вместе с полицейскими на склоне горы Мокрин Большой Верховинского района нашли тело разыскиваемого мужчины. На специальных носилках спасатели транспортировали тело в село Грамотное Верховинского района. Причина смерти мужчины устанавливается.

Напомним, в Ивано-Франковской области при восхождении на гору Говерлу один человек погиб, еще двое получили травмы.

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