Пропавшие без вести после подрыва россиянами Каховской ГЭС: 200 человек найдено

109 человек все еще считаются пропавшими без вести.

Установлено местонахождение более 200 пропавших без вести людей в результате экоцида на Херсонщине после подрыва оккупантами Каховской дамбы.

Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"На горячую линию Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, продолжают поступать обращения о пропавших лицах, с которыми потеряна связь из-за террористического акта России на Каховской ГЭС", — говорится в сообщении.

По информации министерства, в настоящее время в колл-центр поступило 311 обращений. Около 90% обращений касаются пропавших с временно оккупированных территорий Херсонской области.

На сегодняшний день удалось установить местонахождение 202 жителей Херсонщины.

Пропавшими без вести в результате подрыва Каховской ГЭС все еще считают 109 человек. Их дела переданы в Нацполицию для проведения розыска и следственных действий.



Напомним, если ваш близкий человек пропал без вести при особых обстоятельствах, сообщайте на горячую линию Уполномоченного: 0800339247. Жители временно оккупированных территорий могут воспользоваться Viber или WhatsApp по номеру: (095) 896-04-21.

Тем временем Каховское водохранилище превращается в пустыню. Обнародованы видео и спутниковые фото.

Каховская плотина в результате подрыва россиянами обмелела настолько, что кое-где вместо воды видно просто песчаное дно.

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