Пропавшие из морга в Харькове вещи мужчины, которого сбил кортеж Ярославского, нашли

Пропавшие из морга в Харькове вещи мужчины, которого сбил кортеж Ярославского, нашли

Пропавшие вещественные улики были обнаружены в морге в Чугуевском районе.

Вещи погибшего в ДТП мужчины, которого сбило авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, нашли.

Об этом сообщает "Суспільне".

Одежду погибшего мужчины нашли сегодня 16 февраля в Чугуевском районном отделе судмедэкспертизы. Как рассказал начальник Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Юрий Кравченко, сейчас там работают правоохранители.

"Вещи найдены. Работает следственная группа. Вчера их не было, а сегодня найдены", — сказал Юрий Кравченко.

В полиции информацию о найденых вещах пока не комментируют.

Напомним, что в Харькове из морга похитили вещественные доказательства. Исчезли вещи, принадлежавшие погибшему мужчине, которого сбил кортеж бизнесмена Александра Ярославского.

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