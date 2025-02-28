Пропавший без вести боец РДК Илья Богданов вышел на связь: что известно

Ветеран-доброволец сообщил, что он жив и здоров.

Боец Русского добровольческого корпуса (РДК) Сил обороны Украины Илья Богданов, считавшийся пропавшим без вести с ноября 2024 года, опубликовал свое фото на киевском вокзале.

Сообщение с фотографиями появилось на его личной Facebook-странице.

На одном фото Илья Богданов стоит под информационным табло железнодорожного вокзала, на котором сообщается о назначении специальных поездов ко Дню влюбленных (14 февраля).

Фото: Facebook Ильи Богданова

На другом фото боец РДК держит в руках газету, датированную 5 февраля этого года.

Фото: Facebook Ильи Богданова

“Жив. Здоров. Вашими молитвами. Снова заказали из России на ликвидацию, все как всегда”, — говорится в его сообщении.

Что известно об Илье Богданове

Илья Богданов родился в 1988 году во Владивостоке. По его словам, в подростковом возрасте был связан с русским националистическим движением.

После окончания в 2010 году юридического факультета Хабаровского пограничного института ФСБ России Богданов принимал участие в военной операции на территории Дагестана. Впоследствии перевелся в пограничное управление ФСБ по Приморскому краю.

В 2014 году после начала войны на востоке Украины Илья Богданов перешел на сторону Украины и присоединился к добровольческому батальону Национальной гвардии Украины "Донбасс". Впоследствии, уже в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", участвовал в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт.

В марте 2015 года Богданов получил украинское гражданство.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Богданов принимал участие в обороне Киева. В конце марта получил ранения. После выздоровления присоединился к Русскому добровольческому корпусу.

За период пребывания Ильи Богданова в Украине сообщалось о нескольких попытках его похищения и убийства. В частности, в ноябре 2016 тогдашний глава СБУ Василий Грицак заявил, что сотрудники спецслужбы освободили Богданова, которого похитили с целью передачи на территорию России и последующего убийства.

Напомним, в полиции Киева сообщали, что Илья Богданов находится в розыске как пропавший без вести с ноября 2024 года. 18 октября в Киеве произошел пожар в ресторане корейской кухни "Пян-Се", владельцем которого является боец РДК.

Читайте также: