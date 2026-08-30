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Пропавшую 15-летнюю девушку нашли мертвой: первые детали от полиции и кто может быть убийцей
Правоохранители задержали 19-летнего односельчанина, предварительно считавшегося причастным к ее смерти.
В Одесской области завершились поиски 15-летней девушки, об исчезновении которой сообщила ее мать. Несовершеннолетнюю обнаружили без признаков жизни вне населенного пункта, где она проживала.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В полицию обратилась мать 15-летней девушки и сообщила об исчезновении дочери. По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «без вести пропала» и начали поиски.
К поисковой операции привлекли полицейских, нацгвардейцев и пограничников. Местность обследовали с помощью служебных собак и беспилотника.
Сегодня днем девушку обнаружили за пределами населенного пункта, где она проживала. Ее обнаружили на территории свалки, однако, к сожалению, без признаков жизни.
По предварительным данным, смерть могла наступить в результате асфиксии. В то же время, точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.
В ходе поисковых и следственных мероприятий правоохранители установили 19-летнего односельчанина погибшей, который может быть причастен к его смерти. Молодого человека задержали в процессуальном порядке.
В настоящее время с ним проводятся необходимые процессуальные мероприятия.
Правоохранители решают вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в умышленном убийстве и избрании меры пресечения.
В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Прикарпатье суд наказал 13-летнего подростка, которого мать заставила лишить жизни ее свекрови, чтобы рассчитаться с долгами.
Мы ранее информировали, что в Фастовском районе Киевской области военного в СЗЧ подозревают в том, что он зарезал 17-летнюю девушку.