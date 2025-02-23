Пропавшую 2-летнюю девочку на Полтавщине нашли жестоко убитой

В селе Решетиловка Полтавской полицейские обнаружили 2-летнюю девочку, об исчезновении которой сообщили в субботу, 22 февраля. Ребенок был в одном из помещений домовладения по месту жительства. На теле девочки обнаружены признаки насильственной смерти.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

После получения сообщения об исчезновении ребенка к его поискам привлекли максимальное количество личного состава подразделений полиции Полтавщины и общественность. В поисковых мероприятиях приняли участие кинологи со служебными собаками и специалисты криминалистической лаборатории.

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Полицейские одновременно проверяли улицы и переулки населенного пункта, совершали подворные обходы и отрабатывали все возможные версии исчезновения ребенка, от его похищения до убийства.

“В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы установили, что к исчезновению ребенка причастен 27-летний сожитель его матери. Во время тщательного осмотра домохозяйства, где проживает семья, следователи и оперативники обнаружили скрытое тело девочки в одном из хозяйственных построек”, — сообщил начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев, который лично находился на месте происшествия и организовывал работу полицейских.

Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения — содержания под стражей.

Следователи возбудили уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК (преднамеренное убийство малолетнего ребенка). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Киеве мужчина забил до смерти свою 72-летнюю мать.

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