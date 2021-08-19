Пропавшую без вести 16-летнюю девушку нашли мертвой в заброшенном колодце в Кировоградской области

На теле несовершеннолетней есть повреждения.
В среду, 18 августа, в Кировоградской области нашли мертвой пропавшую без вести 16-летнюю девушку. Тело несовершеннолетней с травмами обнаружили в заброшенном колодце в городе, где она проживала.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Девушка в ночь на 15 августа ушла из дома и не вернулась. Уже на следующий день, 16 августа, правоохранители из г. Бобринец Кропивницкого районного получили сообщение о ее исчезновении.
Поиски несовершеннолетней длились три дня.
Девушку пытались разыскать более 60 человек — полицейские, кинологи и волонтеры.
В среду, 18 августа, в результате поисковых мероприятий, мертвую девушку с телесными повреждениями обнаружили в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала.
"Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Полицейские проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления", — резюмировали в полиции.
Напомним, возле Тернополя загадочно исчезла 27-летняя мать с двумя маленькими сыновьями. Они вечером 15 августа вышли из дома и не вернулись.