Пропавшую без вести девушку нашли мертвой на Днепропетровщине: что известно

Поиск девушки в Днепропетровской области / © Фото из открытых источников

16 марта Днепропетровскую область потрясло известие об исчезновении молодой девушки в городе Шахтерское. Поисковая операция с участием стражей порядка и специального кинологического отряда со служебными собаками завершилась трагической находкой.

Было зафиксировано, что 20-летняя местная жительница накануне вечером ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

«Правоохранители оперативно отреагировали и привлекли к поискам Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд Антарес», — говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ, уже через полчаса после вызова на место происшествия отправилась специальная группа, в состав которой вошли четверо волонтеров и четыре тренированных служебных собаки. Поисковые работы начались сразу после их прибытия в Шахтерское.

Для оптимизации процесса и максимального охвата территории участники поиска разделились.

«Были сформированы две группы с участием кинологов, их помощников и полицейских. За короткое время обследовали значительную территорию — мусорную свалку, лесополосы, заросли тростника и другие сложные участки», — отчитываются участники операции.

В какой-то момент возникла надежда на быстрое обнаружение девушки: одна из служебных собак остро отреагировала на запах человека в густых камышах. Кинологи немедленно проверили этот сигнал, однако выяснилось, что след привел к постороннему мужчине — местному рыбаку.

Вскоре собаки вывели спасателей на новый след, который оказался роковым.

Приблизительно в 80 метрах от места, где находился рыбак, в водоеме было обнаружено тело пропавшей 20-летней девушки. Всего с начала непосредственной работы кинологов на местности до обнаружения погибшей прошло менее двух с половиной часов.

Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия для установления точных причин и всех обстоятельств смерти молодой жительницы Шахтерского.

Напомним, в Днепре 18 февраля полиция сообщила об исчезновении 14-летней девушки в Соборном районе. Ее местонахождение оставалось неизвестным, в связи с чем были начаты поиски.

Правоохранители и общественность искали несовершеннолетнюю в течение двух дней. Впоследствии в полиции сообщили, что девушку нашли мертвой, однако обстоятельства трагедии пока не разглашаются.

Также в начале февраля во Львовской области также нашли мертвую 14-летнюю девочку. Она 4 февраля вышла из дома, направляясь в школу, но там так и не появилась. Несовершеннолетнюю нашли мертвой, возбуждено уголовное производство.