Пропавшую почти неделю назад 13-летнюю девочку в Ровенской области разыскали: где был ребенок

Пропавшую почти неделю назад 13-летнюю девочку в Ровенской области разыскали: где был ребенок

Школьница почти неделю была в Тернополе.

Пропавшую 13-летнюю девочку из Ровенской области нашли на Тернопольщине. Школьница почти неделю находилась у подруги.

Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

"Как выяснилось, 13-летняя жительница села Варковичи не успела на маршрутку домой, поэтому решила поехать к знакомой в Тернополь. Когда сегодня утром она вернулась в Дубно, снова пришла к подружке. Та обратилась в полицию", — рассказали правоохранители.

В полиции говорят, что с семьей провели профилактическую беседу о недопущении совершения подобных случаев в будущем. Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности 38-летнего отца за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по статье 184 КУоАП.

Напомним, 38-летний отец несовершеннолетней обратился в полицию 21 июля и заявил о пропаже его дочери. Девочка еще 16 июля уехала в Дубно к подружке, а на следующий день сообщила отцу, что возвращается домой. Однако домой она так и не попала. Малолетняя и рагньше оставляла дом, поэтому отец не сразу обратился в полицию.

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