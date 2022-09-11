Пропавшую женщину в Ровенской области нашли повешенной в кустарниках

Пропавшую жительницу села Волошки недалеко от Ровно полиция нашла повешенной в кустарниках. На теле следов насильственной смерти не обнаружили.

Отметим, что 45-летняя женщина ушла из дома 2 сентября. С тех пор никакой информации о ее местонахождении не было, а правоохранители приступили к поиску пропавшей.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

"При проведении розыскных мероприятий оперативники отделения полиции №1 (г. Ровно) совместно с полицейскими офицерами Александрийской тергромады, работниками ГСЧС, лесоводами и односельчанами обнаружили тело жительницы Волошек в кустарниках неподалеку села. Женщина покончила жизнь самоубийством путем повешения. Признаков насильственной смерти нет", – говорится в сообщении полиции.

Тело доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления окончательной причины смерти.

Ранее стало известно, что в Кривом Роге в квартире многоэтажного дома правоохранители обнаружили мумифицированные тела 77-летней женщины и 56-летнего мужчины.

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