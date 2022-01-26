Прописали мазь и отправили домой: в Мелитополе 5-классница сломала позвоночник во дворе школы

Прописали мазь и отправили домой: в Мелитополе 5-классница сломала позвоночник во дворе школы

Девочку транспортировали в областную больницу в Запорожье.

В Мелитополе Запорожской области школьница получила перелом позвоночника на школьном дворе. Сначала в больнице серьезных травм у ребенка не обнаружили, но МРТ подтвердило перелом нескольких позвонков.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Происшествие случилось в школе №15 Мелитополя Запорожской области. 11-летняя школьница Настя Тарасова со своей мамой шли в школу. Во дворе учебного учреждения ребенок поскользнулся и упал на землю, ударившись спиной.

Ее мама Вероника попыталась поднять дочь, но увидела, что у нее посинело лицо. Как оказалось, из-за болевого шока у Насти остановилось дыхание.

Классная руководитель девочки, которая приехала на работу, отвезла ее с мамой в приемное отделение ТМО.

Там Насте сделали рентген и не обнаружили серьезных травм. Врач-травматолог осмотрел ребенка, диагностировал ушиб, прописал мазь и посоветовал обратиться к хирургу.

Поскольку ребенок упал в пятницу, а врачи ничего страшного не обнаружили, выходные мама девочки мазала ей спину мазью. В понедельник она обратилась в Центр первичной медико-санитарной помощи №1.

Там сразу заподозрили компрессионный перелом позвоночника и порекомендовали сделать МРТ, которое подтвердило — у ребенка перелом пяти позвонков грудного отдела. Хирург сказала Веронике, что Настю нужно транспортировать в Запорожскую областную больницу самостоятельно.

"Положите ее на заднее сиденье и везите", — посоветовала специалист.

Мама девочки заподозрила, что человека с переломом позвоночника так не транспортируют, однако врач настаивала на своем и даже отвела ее к заведующей центра.

Там, по словам женщины, на нее начали кричать, сказали, чтобы она сама звонила по телефону в областную больницу и договаривалась, а для транспортировки ребенка вызывала такси.

Женщина в отчаянии обратилась к руководителю станции скорой медицинской помощи. Ее директор Светлана Краснова взяла на себя ответственность и выделила автомобиль для транспортировки девочки в Запорожье.

Настю госпитализировали в отделение, и сейчас она проходит обследование.

В произошедшем мама обвиняет руководство школы, которое не обеспечило безопасное перемещение детей по двору учебного заведения.



В городском управлении образования по факту травмирования ребенка назначили проверку. Ее результаты будут известны вскоре. Начато комплексное рассмотрение и по факту ненадлежащего предоставления медицинской помощи в городском отделе здравоохранения.

Сейчас мама Насти, воспитывающая ребенка сама, собирает деньги на лечение дочери.

Напомним, что для детей, в которых в Самборе влетела легковушка, разыскивают доноров с четвертой отрицательной группой крови.

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