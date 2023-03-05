Прорабатываем все сценарии: Зеленский рассказал, каким будет следующий отопительный сезон

Президент поручил дать украинцам больше возможностей на своей частной территории и объектах генерировать и снабжать электричеством.

В Украине уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Власти прорабатывают все сценарии, чтобы подойти к следующей зиме готовыми к любой угрозе.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 5 марта.

"За полгода наши энергетики, члены правительства, сектор безопасности и обороны и все, кто вовлечен в выполнение соответствующих задач, должны сделать вполне конкретные вещи. Это большая работа, она уже началась", – сказал он.

В частности, президент поручил: