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Прорабатываем все сценарии: Зеленский рассказал, каким будет следующий отопительный сезон

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
587
Время на прочтение
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Прорабатываем все сценарии: Зеленский рассказал, каким будет следующий отопительный сезон

Фото: Офис президента Украины

Президент поручил дать украинцам больше возможностей на своей частной территории и объектах генерировать и снабжать электричеством.

В Украине уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Власти прорабатывают все сценарии, чтобы подойти к следующей зиме готовыми к любой угрозе.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 5 марта.

"За полгода наши энергетики, члены правительства, сектор безопасности и обороны и все, кто вовлечен в выполнение соответствующих задач, должны сделать вполне конкретные вещи. Это большая работа, она уже началась", – сказал он.

В частности, президент поручил:

  • усилить защиту энергообъектов,
  • восстановить ту инфраструктуру, которая была разрушена российскими ударами за прошедшие полгода,
  • дать больше возможностей украинцам в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы люди могли на своей частной территории и объектах генерировать и поставлять электричество.

Ранее сообщалось, что в правительстве рассматривают разные варианты пересмотра тарифов на электроэнергию.

Также экс-министр энергетики объяснил, будут ли выключать свет в Украине летом.

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Дата публикации
Просмотры
587
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