Прорабатываем все сценарии: Зеленский рассказал, каким будет следующий отопительный сезон

Президент поручил дать украинцам больше возможностей на своей частной территории и объектах генерировать и снабжать электричеством.
В Украине уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Власти прорабатывают все сценарии, чтобы подойти к следующей зиме готовыми к любой угрозе.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 5 марта.
"За полгода наши энергетики, члены правительства, сектор безопасности и обороны и все, кто вовлечен в выполнение соответствующих задач, должны сделать вполне конкретные вещи. Это большая работа, она уже началась", – сказал он.
В частности, президент поручил:
- усилить защиту энергообъектов,
- восстановить ту инфраструктуру, которая была разрушена российскими ударами за прошедшие полгода,
- дать больше возможностей украинцам в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы люди могли на своей частной территории и объектах генерировать и поставлять электричество.
Ранее сообщалось, что в правительстве рассматривают разные варианты пересмотра тарифов на электроэнергию.
Также экс-министр энергетики объяснил, будут ли выключать свет в Украине летом.
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