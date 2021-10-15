Пророчество от Стаса Боклана и пародия Бабкина на мирового лидера: чего ожидать в новом выпуске "Лиги Смеха"

Пророчество от Стаса Боклана и пародия Бабкина на мирового лидера: чего ожидать в новом выпуске "Лиги Смеха"

15 октября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится премьера нового выпуска юмористического шоу "Лига Смеха". Зрителей ожидает вторая игра четвертьфинала, новая четверка команд, которая будет бороться за право пройти в следующий этап.

Участников будет оценивать шесть тренеров: Сергей Бабкин, Олеся Жураковская, Станислав Боклан, Владимир Дантес, Маша Ефросинина и Александр Пикалов. По новым правилам "Лиги Смеха", у каждого из тренеров есть планшет, на котором одна кнопка – "лайк". Каждый раз, когда во время выступления тренеру становится смешно, весело и ему нравится, что происходит на сцене, он может нажать кнопку. Одно нажатие засчитывается как один балл. Команда, которая наберет наименьшее количество баллов, выбывает.

пресс-служба канала "1+1"

"В "Лиге смеха" все команды пишут себе тексты самостоятельно, а тренеры выступают только наставниками, подсказывают и дают советы. Я помню, как был таким, как они. И с годами зритель не изменился. Его все время нужно удивлять, нужно, чтобы ему было смешно и драйвово", - рассказал Александр Пикалов.

пресс-служба канала "1+1"

Участники соревнуются в трех конкурсах: полотно, музыкальный номер и обязательная импровизация. Тема полотна в четвертьфиналах неизменна – это "Знаки зодиака". "Пошло-поехало" и Олеся Жураковская переместят зрителей в средневековую Францию, где король пытается всеми силами избежать смерти, которую ему пророчат звезды. Станислав Боклан в игре с "Твоим форматом" превратится в звездочета-предсказателя, который расскажет команде, чем сегодня для неё закончится игра.

пресс-служба канала "1+1"

"Название команды "Город-Город" вместе с Сергеем Бабкиным нестандартно подойдут к своей теме. Поэтому на сцене можно будет увидеть пародии на мировых лидеров разных эпох, а также команда откроет секрет, кто на самом деле пишет гороскопы в региональных газетах. Нестандартную тему юмора продолжит и женская монокоманда "Мы слышали гагару" вместе с тренером Александром Пикаловым. Как команда, где только одна участница, обыграет тему конкурса и почему Александру Пикалову пришлось искать свой паспорт в колодце – зрители смогут узнать уже сегодня в 20:20.

пресс-служба канала "1+1"

Среди музыкальных номеров зрителей также ожидают неожиданные сюрпризы. Команды споют про дружбу, переделают итальянскую народную композицию на свой лад, дадут юмористическую жизнь песне "Ой, у вишневому саду", а также поразмышляют, чем люди похожи на дельфинов. Конкурсом, который решит судьбу команд в "Лиге Смеха" станет импровизация. На этот раз участникам попадется 4 рандомных предмета, каждая из команд должна будет юмористически использовать их в своих этюдах.

пресс-служба канала "1+1"

"Лига Смеха" продолжает удивлять интересными киноперевоплощениями ведущих шоу – Потапа и Евгения Кошевого. На этот раз они стали героями фильма "Форрест Гамп", сыграв сцену на автобусной остановке.

Кто пройдет в полуфинал — зрители узнают уже сегодня, 15 октября, в 20:20 на 1+1.

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