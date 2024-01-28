Пророссийские хакеры пугают масштабной кибератакой на правительство Украины: что известно

Группа хакеров NoName05716 утверждает, что готовится атаковать украинское правительство с помощью шести других групп хакеров.

Пророссийская хакерская группа NoName05716 объявила о планах осуществить масштабную кибератаку на украинское правительство.

Об этом сообщает The Guardian.

Хакерская группа утверждает, что готовится атаковать украинское правительство с помощью других хакерских групп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army и Phoenix.

Кибератаки стали предметом беспокойства украинских чиновников с самого начала войны, а контактная группа по обороне Украины сформировала IT-коалицию из 12 стран.

Напомним, 25 января в работе нескольких систем Украины произошли масштабные сбои. Из-за кибератак временно ограничено предоставление услуг системы "Шлях", "Укрпошта" и "Нафтогаз".

Читайте также: