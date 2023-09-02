Пророссийских коллаборантов могут отправить в РФ в обмен на российских политзаключенных

Представители российской оппозиции подготовили список из 300 человек, большинство из которых оказывали силовое или вооруженное сопротивление путинскому режиму в России.

В субботу, 2 сентября, государственный проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Хочу жить" получил список лиц, которые были репрессированы и осуждены в РФ путинским режимом за поддержку Украины. Их могут обменять на пророссийских коллаборантов, прислуживающих оккупантам в Украине.

Об этом сообщили на Facebook-странице проекта.

Представители российской оппозиции подготовили список из 300 российских политзаключенных. 166 из них совершили акты силового и вооруженного сопротивления путинскому террористическому режиму. Кто именно попал в этот список, не разглашают из соображений безопасности.

Этот шаг стал важным этапом в реализации инициативы проекта "Хочу жить", в рамках которой предполагается предоставление юридического сопровождения, а также иная посильная помощь репрессированным россиянам.

"Мы будем инициировать передачу таких людей в Украину (в том числе через обмен на пророссийских коллаборационистов или другим способом) с возможностью обеспечения политического убежища в Украине и третьих странах", — говорится в сообщении.

На встрече присутствовали член Исполнительного Совета Съезда Народных Депутатов (СНД) Илья Пономарев, заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству с позывным "Цезарь", представитель Российского Добровольческого Корпуса с позывным "Банкир" и командир штурмового подразделения батальона ”Сибирь" с позывным “Швед”.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в России готовят репрессии против ярых патриотов РФ. Среди них, в частности, Игорь Стрелков-Гиркин, Захар Прилепин, Олег Царев и другие.

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