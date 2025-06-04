Пророссийский блогер Шарий приговорен к 15 годам лишения свободы

Анатолий Шарий / © скриншот с видео

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Прокремлевский блогер Анатолий Шарий приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Винницкий городской суд признал его виновным в государственной измене. Приговор объявлен заочно, поскольку Шарий находится на территории Испании.

О решении суда блогер сообщил в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованным им скринам приговора, Анатолия Шария признали виновным по ст. 28 и 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения по предварительному сговору группы людей.

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Суд также постановил конфисковать его каналы в Telegram и YouTube.

Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания.

Ранее сообщалось, что пророссийскому блогеру Анатолию Шарию сообщено о подозрении в государственной измене. В частности, он помогал ФСБ России делать постановочные видео с допросами украинских пленных.

К сотрудничеству с ФСБ РФ его привлек экс-глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который скрывается в Севастополе по подозрению в госизмене. Шарий согласился на предложение выполнять задачи спецслужбы. С тех пор сообщники создавали пропагандистские сюжеты антиукраинского содержания.

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Кроме того, следствие установило, что другой обвиняемый — бывший правоохранитель из Винницкой области — с 2018 года, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с сотрудником российской спецслужбы.

В СБУ сообщили, что с начала полномасштабной войны Шарий был привлечен к реализации информационных диверсий ФСБ против нашего государства.

«Поскольку оба осужденных скрываются от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения каждого из них к ответственности за преступления против нашего государства», — говорится в сообщении спецслужбы.

Кто такой Анатолий Шарий

Анатолий Шарий — бывший журналист, который бежал из Украины еще в 2012 году на фоне возбужденных против него уголовных дел за хулиганство и заведомо ложное сообщение о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения. Получил убежище в Литве.

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Весной 2014-го года, после событий Евромайдана, аннексии Крыма и военных действий на Донбассе Шарий начал регулярно комментировать ситуацию в Украине в видеороликах на своем Youtube-канале и стал любимцем российских пропагандистов. Также он был завсегдатаем эфиров пророссийских телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком.

Российскую агрессию на Донбассе Шарий называл «внутренним конфликтом Украины» и «гражданской войной» — такое заявлял Шарий в марте 2015 года, комментируя боевые действия на Донбассе.

На пике популярности своего Youtube-канала блогер создал собственную «Партию Шария», которая участвовала в выборах в Верховную Раду 2019 года. Его политсила набрала 2,2 процента голосов избирателей и не попала в парламент. На местных выборах 2020 года Шарий смог провести своих депутатов в несколько местных советов.

В мае 2021 года Литва лишила Анатолия Шария статуса беженца. В последнее время он проживал на территории Испании, где был задержан в мае 2022 года. Тем не менее, суд впоследствии отпустил Шария под подписку о невыезде.

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СБУ объявила Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям УК Украины: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Шарий занимался дискредитацией государственной политики Украины, распространял манипулятивную информацию относительно инициатив украинской власти и событий на востоке нашей страны. Эти действия были направлены на дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации в Украине, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

В СБУ отмечали, что материалы Шария активно использовали российские пропагандистские СМИ.

Напомним, в Испании неизвестные забросали коктейлями Молотова дом пророссийского блогера Анатолия Шария.

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