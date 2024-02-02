Пророссийского блогера Юрия Подоляка заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: подробности

Пророссийский блогер Юрий Подоляк с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину регулярно выполняет задачи спецслужб.

В Украине заочно к 15 годам тюрьмы приговорили пророссийского блогера Юрия Подоляка. Он скрывается в России и называет себя "главным спикером" в войне против нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, пророссийский блогер Юрий Подоляк с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину регулярно выполняет задачи спецслужб по проведению информационных диверсий.

"Для ведения информационно-подрывной деятельности Подоляка создал собственный ютуб-канал с общей аудиторией более 3 млн подписчиков. Кроме того, под его "авторством" действует прокремлевский Телеграмм-канал, а также страницы ВКонтакте и в популярных мессенджерах. На этих Интернет-ресурсах Подоляк оправдывает захват украинской территории и уничтожение гражданской инфраструктуры нашего государства. Также он отрицал военные преступления рашистов в Буче, а разоблаченные факты массовых убийств местных жителей называл срежиссированными", — рассказали в СБУ.

Кроме того, блогер причастен к корректировке массовых ракетных и артиллерийских атак по Николаевщине со стороны РФ. С этой целью он формировал собственные сети информаторов на территории южного региона.

“Среди враждебных корректировщиков был экс-очельщик Николаевской окружной прокуратуры, отбывающий пожизненное заключение за госпредательство. По данным следствия, Подоляка является уроженцем города Сумы, но в 2014 году он выехал в Россию и начал там публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине”, — добавили в СБУ.

Блогера признали виновным по пяти статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

“Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). Поскольку осужденный скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что СБУ установила личности оккупантов, которые во время оккупации Киевщины забивали гражданских людей палками.

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