Прорвали линию обороны и заставили бежать: ВСУ на Харьковском направлении разбили подразделение оккупантов

Вооруженные силы Украины изрядно потрепали одно из подразделений российских оккупантов в Харьковской области.
Большинство из них погибли, а выжившие вынуждены были бежать в тыл.
Об этом эпизоде рассказал журналист Роман Цымбалюк.
По его информации, от ВСУ досталось российским воинам из селения Печенга.
"17 мая во время контрнаступления ВС Украины в Харьковской области прорвали линию обороны ВС РФ. Подразделение из состава 200 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга), которое находилось на позициях, было практически уничтожено. Выжившим удалось бежать в тыл. Потери среди личного состава: 6 военнослужащих погибли, 11 ранены", — проинформировал Цымбалюк.
Напомним, что в результате артиллерийского удара подразделениями ВС Украины в Донецкой области был уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота.
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