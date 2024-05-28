Прорыв армии РФ в Харьковской области: в ДБР рассказали детали расследования

Сейчас Государственное бюро расследований изучает, можно ли было избежать прорыва российских оккупантов во время их наступления на Харьковщину более двух недель назад.

Об этом сообщила представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

"С одной стороны мы говорим о самовольном уходе с поля боя, с другой — о небрежном отношении к военной службе. Во время проведения следственных действий, опроса и проведения экспертиз выясняются и эти обстоятельства. В частности, почему не было надлежащих фортификационных сооружений", — подчеркнула она.

Сафьян подчеркнула, что 10 мая армия РФ прорвала первый эшелон обороны и захватила несколько населенных пунктов вдоль линии границы с Россией. Кроме того, захватчики нанесли потери ВСУ и мирному населению.

В настоящее время ДБР вместе с Генштабом, СБУ, а также подразделениями "Харьков" и "Хортица" выясняют обстоятельства. По словам представительницы бюро, все события возобновляются поминутно. В частности, были открыты уголовные производства по предварительным квалификациям по самовольному оставлению поля боя и небрежному отношению к военной службе.

Уже после выяснения всех обстоятельств будет известно, могли ли Силы обороны избежать вражеского прорыва и кто должен нести за это ответственность.

Напомним, начав наступление на Харьковщину 10 мая, российские войска в течение недели захватили до 10 населенных пунктов, сумев за это время продвинуться на расстояние до 10 км.

Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что 125-я отдельная бригада ТРО якобы покинула позиции. Также он обвинил руководство в отсутствии мощных фортификационных укреплений, которые должны были сдержать наступление врага.

Впоследствии ДБР возбудило уголовное дело против 28 командиров из-за прорыва РФ в Харьковской области. В делах фигурируют фамилии командующего оперативно-тактической группировкой, командиром бригады, командиром батальонов и рот.

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